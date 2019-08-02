Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)



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Під час обшуків у посадовці вилучено кошти, документи і печатки Фото: Нацполіція

Проведено 17 санкціонованих обшуків у Васильківській районній державній адміністрації

Слідчі поліції Київщини спільно із оперативними працівниками Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України і зі співробітниками прокуратури області викрили та задокументували злочинні схеми із розтрати та привласнення бюджетних коштів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Слідством встановлено, що службові особи Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, через фіктивні підприємства, замовляли будівельні роботи із ремонту навчальних закладів за завищеними цінами та переводили в готівку бюджетні гроші через конвертаційні центри. Таким злочинним шляхом вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах - понад 70 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні поліції.

Було проведено 17 санкціонованих обшуків у Васильківській районній державній адміністрації, у власних помешканнях чиновників та наближених до них осіб, а також у фіктивних підприємствах. За результатами перевірок вилучено печатки та документи фінансово-господарської діяльності, після експертизи яких стане можливим оголосити підозри та спрямувати обвинувальні акти до суду.

«Знайшли навіть бухгалтерію у погребі», - повідомив Нєбитов.

Вирішується питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.