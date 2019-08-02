  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)

    • Розсилка
    Під час обшуків у посадовці вилучено кошти, документи і печатки - Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)
    Під час обшуків у посадовці вилучено кошти, документи і печатки
    Фото: Нацполіція

    Проведено 17 санкціонованих обшуків у Васильківській районній державній адміністрації

    Слідчі поліції Київщини спільно із оперативними працівниками Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України і зі співробітниками прокуратури області викрили та задокументували злочинні схеми із розтрати та привласнення бюджетних коштів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

    «Слідством встановлено, що службові особи Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, через фіктивні підприємства, замовляли будівельні роботи із ремонту навчальних закладів за завищеними цінами та переводили в готівку бюджетні гроші через конвертаційні центри. Таким злочинним шляхом вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах - понад 70 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні поліції.

    Було проведено 17 санкціонованих обшуків у Васильківській районній державній адміністрації, у власних помешканнях чиновників та наближених до них осіб, а також у фіктивних підприємствах. За результатами перевірок вилучено печатки та документи фінансово-господарської діяльності, після експертизи яких стане можливим оголосити підозри та спрямувати обвинувальні акти до суду. 

    Читайте також

    «Знайшли навіть бухгалтерію у погребі», - повідомив Нєбитов.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)
    Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)
    Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)
    Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)
    Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)
    Група посадовців Київщини підозрюється у привласненні 70 млн грн (фото)

    Вирішується питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.  

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал гроші документи Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ