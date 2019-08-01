Перед судом постануть батько і син, які організували наркобізнес в центрі Києва



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Кожному покупцю дозволялось на місці перевірити якість канабісу Фото: Прокуратура Києва

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Київської місцевою прокуратурою №6 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 45-річного батька та його 26-річного сина, які налагодили на території Печерського району Києва канал збуту наркотичних засобів та організували і утримували приміщення для вживання наркотичних засобів. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Як встановлено у ході досудового розслідування, зловмисники домовлялися з мешканцями Київщини про постачання канабісу та у подальшому розфасовували його в своїй квартирі та збували клієнтам.

При цьому кожному покупцю дозволялось на місці перевірити якість «товару».

Наркодилерів затримали після проведення чергового етапу оперативної закупки. Під час обшуку за місцем їх проживання вилучили розфасовані наркотичні речовини, пристрої для їх вживання, ваги та грошові кошти, отримані від збуту.

За результатами документування 6 епізодів до Печерського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт відносно глави родини за ч. 2 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 317 КК України, а відносно сина – за ч. 2 ст. 307 КК України.

За вчинення вказаних злочинів батьку з сином загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.