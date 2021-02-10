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    Хакери атакували портал КМДА, – Кличко

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    На головну сторінку порталу КМДА відбувається DDoS-атака - Хакери атакували портал КМДА, – Кличко
    На головну сторінку порталу КМДА відбувається DDoS-атака

    Фахівці відновили роботу сайту

    На головну сторінку порталу КМДА здійснювалася DDoS-атака.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «Друзі! На головну сторінку порталу КМДА відбувається DDoS-атака. За словами технічних спеціалістів, системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження. Вибачаємося за тимчасові незручності, що можуть виникнути», – йдеться у повідомленні.

    Фахівці відновили роботу сайту.

    Наразі з переглядом сторінок сайту kyivcity.gov.ua очевидних проблем немає.

    На сайті з’явилося повідомлення про «можливі перебої» і прохання користуватися альтернативними джерелами інформації від КМДА, зокрема у соцмережах.

    Теги: Віталій Кличко кібератака мер КМДА
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