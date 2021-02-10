Хакери атакували портал КМДА, – Кличко
Фахівці відновили роботу сайту
На головну сторінку порталу КМДА здійснювалася DDoS-атака.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Друзі! На головну сторінку порталу КМДА відбувається DDoS-атака. За словами технічних спеціалістів, системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження. Вибачаємося за тимчасові незручності, що можуть виникнути», – йдеться у повідомленні.
Фахівці відновили роботу сайту.
Наразі з переглядом сторінок сайту kyivcity.gov.ua очевидних проблем немає.
На сайті з’явилося повідомлення про «можливі перебої» і прохання користуватися альтернативними джерелами інформації від КМДА, зокрема у соцмережах.