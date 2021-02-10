На станції «Золоті ворота» відремонтували всі ескалатори: скільки це коштувало

На черзі ремонт ескалаторів на станції метро «Лук’янівська»

На станції «Золоті ворота» київського метрополітену завершено капітальний ремонт усіх шести ескалаторів. Також розпочався демонтаж обладнання на станції метро «Лук’янівська». Там ремонт ескалаторів розпочнеться з 23 лютого.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Вартість ремонту ескалаторів на «Золотих воротах» склала майже 43 млн грн. У рамках ремонту замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші передбачені роботи.

Нагадаємо, що почерговий капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів триває і на станції «Майдан Незалежності».

Загалом у столичному метрополітені працює 122 ескалатори. Капітальний ремонт обладнання проводиться кожні 100-150 тисяч кілометрів пробігу або ж кожні 10-11 років залежно від типу ескалаторів.

До слова, на станції «Контрактова площа» розпочалася заміна турнікетів. У зв'язку з цим із 9 до 13 лютого не працюватиме вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Через це на станції у години пік величезна тиснява. Люди обурені, вони не в змозі дотримуватися соціальної дистанції.

Раніше нові контрольно-пропускні пункти, що підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, встановили на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Харківська». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним і застосовується в європейських метрополітенах.



