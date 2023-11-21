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Гепатит А виявлено у ще одній області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гепатит А виявлено у ще одній області
У Броварах четверо дітей із контактної групи ризику наразі перебувають у лікарні
фото ілюстративне

Ймовірно, зараження відбулось контактно-побутовим шляхом

Броварське вище училище фізичної культури закрили на карантин після того, як одна із співробітниць захворіла на гепатит А. Про перший випадок зараження вірусним захворюванням у Київській області повідомила директорка Броварської районної філії ДУ «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Олена Левченко, інформує видання «Трибуна-Бровари».

Левченко зауважила, що, ймовірно, зараження відбулось контактно-побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через харчові продукти і воду виключили. Хвору вже виписано з інфекційного відділення.

У коледжі продовжуються протиепідемічні заходи. До групи ризику увійшли 84 особи, які контактували з хворою. Діти будуть під медичним наглядом протягом 35 днів із моменту виявлення випадку захворювання. Також буде проведено необхідні лабораторні біохімічні аналізи.

Також стало відомо, що четверо дітей із контактної групи ризику наразі перебувають у лікарні, але із діагнозами ковід і ГРВІ – поки підозри на гепатит А у них немає.

Крім того, у Броварах спеціально створена комісія перевіряла пункти розливу води на дотримання санітарно-технічних норм у сфері водопостачання. Із п’яти перевірених, у чотирьох пунктах розливу води виявили порушення санітарних норм.

Нагадаємо, що гепатит А зафіксовано на Вінниччині, Прикарпатті, а також у Тернопільській, Закарпатській, Волинській та Дніпропетровській областях.

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Теги: Київщина гепатит

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