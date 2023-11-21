Гепатит А виявлено у ще одній області

Ймовірно, зараження відбулось контактно-побутовим шляхом

Броварське вище училище фізичної культури закрили на карантин після того, як одна із співробітниць захворіла на гепатит А. Про перший випадок зараження вірусним захворюванням у Київській області повідомила директорка Броварської районної філії ДУ «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Олена Левченко, інформує видання «Трибуна-Бровари».

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Левченко зауважила, що, ймовірно, зараження відбулось контактно-побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через харчові продукти і воду виключили. Хвору вже виписано з інфекційного відділення.

У коледжі продовжуються протиепідемічні заходи. До групи ризику увійшли 84 особи, які контактували з хворою. Діти будуть під медичним наглядом протягом 35 днів із моменту виявлення випадку захворювання. Також буде проведено необхідні лабораторні біохімічні аналізи.

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Також стало відомо, що четверо дітей із контактної групи ризику наразі перебувають у лікарні, але із діагнозами ковід і ГРВІ – поки підозри на гепатит А у них немає.

Крім того, у Броварах спеціально створена комісія перевіряла пункти розливу води на дотримання санітарно-технічних норм у сфері водопостачання. Із п’яти перевірених, у чотирьох пунктах розливу води виявили порушення санітарних норм.

Нагадаємо, що гепатит А зафіксовано на Вінниччині, Прикарпатті, а також у Тернопільській, Закарпатській, Волинській та Дніпропетровській областях.