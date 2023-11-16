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Гепатит А зафіксували вже в шістьох областях України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гепатит А зафіксували вже в шістьох областях України
Гепатит А – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом
фото ілюстративне

Занедужала доросла людина з Луцької громади

Випадки захворювання гепатитом А в Україні вже зафіксовано у шести областях. Новий випадок підтвердили у Волинській області. Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«У листопаді на Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту А. Занедужала доросла людина з Луцької громади», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в осередку захворювання проведено епідрозслідування, встановлено коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі пройшли обстеження на гепатит А, результати – негативні.

Як уберегтися від гепатиту А?

  • Мийте руки водою з милом, щонайменше, протягом 20 секунд.
  • Завжди мийте руки перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні.
  • Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.
  • Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, – використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.
  • Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

Раніше «Главком» писав, що влада Вінницької області посилила контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту через спалах захворюваності гепатиту А. Наразі під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Нагадаємо, що окрім Вінниччини гепатит А зафіксовано на Прикарпатті, а також у Тернопільській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.

Читайте також: Інфекціоніст Федір Лапій про спалах гепатиту А: Досі важко сказати, чому саме Вінниця
Теги: Волинська область гепатит

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