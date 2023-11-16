Гепатит А зафіксували вже в шістьох областях України
Занедужала доросла людина з Луцької громади
Випадки захворювання гепатитом А в Україні вже зафіксовано у шести областях. Новий випадок підтвердили у Волинській області. Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
«У листопаді на Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту А. Занедужала доросла людина з Луцької громади», – йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що в осередку захворювання проведено епідрозслідування, встановлено коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі пройшли обстеження на гепатит А, результати – негативні.
Як уберегтися від гепатиту А?
- Мийте руки водою з милом, щонайменше, протягом 20 секунд.
- Завжди мийте руки перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні.
- Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.
- Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, – використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.
- Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.
Раніше «Главком» писав, що влада Вінницької області посилила контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту через спалах захворюваності гепатиту А. Наразі під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.
Нагадаємо, що окрім Вінниччини гепатит А зафіксовано на Прикарпатті, а також у Тернопільській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.
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