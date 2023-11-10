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На Вінниччині зафіксовано нові випадки захворювання на гепатит А

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Вінниччині зафіксовано нові випадки захворювання на гепатит А
фото ілюстративне

Завантаженість ліжок, відведених для хворих із вірусним гепатитом А, становить 12,6%

У Вінницькій області зафіксовано шість нових випадків захворювання, загальна їх кількість на вечір четверга сягнула 311. Про це повідомляє ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Зазначається, що за минулу добу зафіксовано шість нових випадків захворювання, загальна їх кількість на вечір четверга сягнула 311. Із них лабораторно підтверджені 261 випадок, 194 людини виписали, серед них 34 дитини, 37 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.

Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих із вірусним гепатитом А, становить 12,6%.

Окрім Вінниці, поодинокі випадки захворювання зареєстрували в Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

В освітніх закладах Вінниці навчання продовжується у дистанційному форматі.

Раніше «Главком» писав, що влада Вінницької області посилила контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту через спалах захворюваності гепатиту А. Наразі під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Нагадаємо, що окрім Вінниччини гепатит А зафіксовано на Прикарпатті, а також у Тернопільській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.

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Теги: гепатит Вінниччина хвороби

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