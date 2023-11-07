Мінохорони здоров'я пояснило, чи можлива епідемія гепатиту А

Лише на Вінниччині зафіксовано спалах гепатиту А, а в інших областях – поодинокі випадки

Епідеміологічний зв’язок між випадками захворювань в різних областях не встановлений

Станом на зараз спалах гепатиту А фіксується лише на Вінниччині, а в інших регіонах спостерігаються поодинокі випадки. Епідеміологічний зв'язок між ними не встановлений, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, здебільшого випадки гепатиту А не мають загального епідеміологічного зв'язку, тобто одного загального джерела інфікування, як зараз. Він додав, що випадки захворювання фіксуються щороку в різних областях, оскільки гепатит А має сезонність та зазвичай проявляється у холодну пору року.

«Кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб – вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, хто міг бути «переносником» вірусу або потенційно може бути інфікованим. Таким чином встановлюють обставини захворювання і локалізують подальше поширення вірусу», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за результатами проведення розслідувань випадків захворювань на вірусний гепатит А не встановлено епідеміологічного зв’язку між випадками захворювань в різних областях.

Станом на 6 листопада випадки гепатиту А зафіксовані в таких областях:

Тернопільська (1 випадок);

Закарпатська (11 випадків);

Дніпропетровська (3 випадки).

Також протягом жовтня було зафіксовано 12 випадків гепатиту А в Івано-Франківській області – в осередках проведено епідрозслідування та заключна дезінфекція.

Нагадаємо, на Вінниччині кілька днів тому зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Спеціалісти Вінницького Центру контролю та профілактики хвороб перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання, забезпечують відбір зразків з навколишнього середовища та осередків захворювання.

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Також «Главком» писав, що влада Вінницької області посилила контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту через спалах захворюваності гепатиту А. Наразі під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.