Хлопці з Троєщини, які співали гімн перед матчем у дворі, отримали неймовірний подарунок (фото)

Відкривати новий футбольний майданчик у спальному районі Троєщини завітали Блохін та Михайличенко

На вул. Закревського, 35А на столичній Троєщині, де нещодавно маленькі футболісти перед грою співали гімн України, прославившись на всю країну, з’явився новий футбольний майданчик. Про це повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

«Пам'ятаєте маленьких футболістів, які під час Євро-2020, перед тим, як почати грати у футбол на старому розбитому майданчику в дворі на Троєщині, виконали державний гімн? Хлопці закохали в себе всю країну, вразивши самостійністю та щирістю. Тоді ж, на початку липня, на моє запрошення юні футболісти відвідали Будинок футболу та отримали обіцянку, що невдовзі на місці їх старого майданчика буде сучасний», – написав він.

Пройшло трохи більше місяця і 24 серпня УАФ разом із легендами українського футболу Олегом Блохіним, Олексієм Михайліченком, гравцями національної збірної Олександром Сиротою, Іллєю Забарним та малечею урочисто відкрили їхній новий футбольний майданчик з безпечним штучним покриттям найкращої європейської якості від українського заводу-виробника.

«Мрія юних гравців про тренування у гідних умовах здійснилася в День святкування Незалежності нашої держави!» – зазначив Павелко.

Президент УАФ підкреслив, що це і є головним завданням великої програми з оновлення та розвитку футбольної інфраструктури. «Саме для таких подій і цілей в Україні створено сучасний завод із виробництва штучного футбольного покриття. Адже зірковими футболістами та гравцями національної збірної не народжуються. Ними стають такі самі хлопці з Троєщини, Дарниці, Житомира чи Дніпра, для здійснення мрій та амбітних планів яких потрібні належні умови спортивного розвитку», – вважає Павелко.

Він повідомив, що в Україні протягом останніх трьох років УАФ реконструювала та збудувала понад 2500 футбольних полів і велику кількість стадіонів. «Ми не зупиняємося, а будемо й надалі будувати саме для майбутнього українських хлопчиків та дівчат!» – заявив Павелко.

Нагадаємо, на початку липня на спортивному майданчику в одному з дворів столичної Троєщини перед тим, як почати грати у футбол, малолітні діти заспівали гімн України.

Зворушливе відео потрапило у соцмережу, прославивши маленьких футболістів.