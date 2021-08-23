Зеленський роздав перші нагороди «Національна легенда України»

Відзнаку отримав володар «Золотого м’яча» Олег Блохін

Одним з перших, хто отримав відзнаку «Національна легенда України», став володар «Золотого м’яча», колишній тренер збірної України Олег Блохін. Загалом нагороду отримали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Премія відбуватиметься щороку. Цієї відзнакою нагороджуються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Олег Блохін нещодавно разом з Олексієм Михайличенком був призначений на посаду співголови Комітету збірних Української асоціації футболу.