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    Перед грою у дворовий футбол маленькі кияни заспівали гімн України: зворушливе відео

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    Юні футболісти, поклавши руки на серця, заспівали гімн України - Перед грою у дворовий футбол маленькі кияни заспівали гімн України: зворушливе відео
    Юні футболісти, поклавши руки на серця, заспівали гімн України
    Фото: скріншот із відео

    Представники Деснянської РДА розшукали дітей і вручили подарунки

    На спортивному майданчику в одному з дворів столичної Троєщини перед тим, як почати грати у футбол, малолітні діти заспівали гімн України. Зворушливе відео оприлюднив музикант Дмитро Сірченко на своїй сторінці у Facebook.

    Відео знято з вікна багатоповерхівки. «На жаль, на відео погано чутно, далеко. Оця малеча перед грою у футбол вишукувалася та, поклавши руки на свої сердечка, заспівали Гімн України! ... Боже, благослови Україну!» – написав автор відео.

    У коментарях користувачі захоплюються дітьми.

    Згодом Сірченко повідомив, що завдяки раднику голови Деснянської РДА Сергію Стельмаху маленьких патріотів знайшли. «Хлопчики отримали 5 м'ячів, 5 шарфів, безплатні зайняття в ФК «Вигурівщина», хлопчик який платив щомісяця ннн-у суму, тепер займатиметься безкоштовно!» – розповів він.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ діти кияни гімн
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    Перед грою у дворовий футбол маленькі кияни заспівали гімн України: зворушливе відео