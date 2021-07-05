Перед грою у дворовий футбол маленькі кияни заспівали гімн України: зворушливе відео

Представники Деснянської РДА розшукали дітей і вручили подарунки

На спортивному майданчику в одному з дворів столичної Троєщини перед тим, як почати грати у футбол, малолітні діти заспівали гімн України. Зворушливе відео оприлюднив музикант Дмитро Сірченко на своїй сторінці у Facebook.

Відео знято з вікна багатоповерхівки. «На жаль, на відео погано чутно, далеко. Оця малеча перед грою у футбол вишукувалася та, поклавши руки на свої сердечка, заспівали Гімн України! ... Боже, благослови Україну!» – написав автор відео.

У коментарях користувачі захоплюються дітьми.

Згодом Сірченко повідомив, що завдяки раднику голови Деснянської РДА Сергію Стельмаху маленьких патріотів знайшли. «Хлопчики отримали 5 м'ячів, 5 шарфів, безплатні зайняття в ФК «Вигурівщина», хлопчик який платив щомісяця ннн-у суму, тепер займатиметься безкоштовно!» – розповів він.