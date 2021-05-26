Один із найкращих у Києві. Кличко відкрив новий дитсадок (фото)

Садочок збудували на місці стихійної парковки

Сьогодні, 26 травня, мер Києва Віталій Кличко відкрив новозбудований дитячий садок №327 на вулиці Радунській у Деснянському районі (масив Троєщина). Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Тут, в 24-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, раніше була стихійна парковка. В 2019 році ми розпочали будівництво і звели новий – один з найкращих дитячих садків у Києві. Це – сучасний, гарний садок: з басейном, зі спортивним та музичним залами, танцювальним класом, з кабінетами логопеда і психолога, інтерактивною кімнатою. Також оснастили найсучасніший харчоблок, медичний пункт. Будівля утеплена, повністю енергоефективна, обладнана сучасними системами вентиляції та опалення. Все освітлення в садку – енергозберігаюче, – сказав Кличко. – Я переконаний, що всі батьки хотіли б, щоб їхні діти відвідували саме такі сучасні садочки, з такими комфортними умовами».

Мер додав, що це уже 33 дошкільний навчальний заклад, збудований чи повністю реконструйований за останніх кілька років у столиці.

Розрахований садок на 260 місць – 14 груп.

Як і в усіх садочках столиці, в цьому дитячому закладі встановили відеоспостереження – як внутрішнє, так і зовнішнє, охоронну сигналізацію, систему протипожежного захисту, домофонний зв’язок на вході на територію і в будівлю. Також заклад облаштували і для комфортну маломобільних відвідувачів. Територія садочка облаштована та озеленена і для прогулянок та ігор дітей на свіжому повітрі.