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    H&M відкриє другий магазин на лівому березі Києва

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    ВІдкриття першого у Києві магазину&nbsp;H&amp;M, 18 серпня 2018 р. - H&M відкриє другий магазин на лівому березі Києва
    ВІдкриття першого у Києві магазину H&M, 18 серпня 2018 р.

    Новий магазин H&M займе площу близько 2 500 квадратних метрів

    Другий магазин H&M відкриється у Києві 18 жовтня о 12:00 у ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича, 2Т.

    Магазин займе площу близько 2 500 квадратних метрів (в Lavina магазин займає площу 2 900 кв. м) і розташується на другому поверсі ТРЦ SkyMall.

    У магазині будуть лінії жіночого, чоловічого, підліткового та дитячого одягу та аксесуарів.

    Також в магазині будуть представлені H&M + і Sport для жінок.

    Під час відкриття відбудеться святкова розважальна програма.

    «Бренд вітатиме особливими шопінг-пропозиціями: перша людина в черзі отримає подарунковий сертифікат на 3 тис. грн, друга - на 2 тис. грн, третя - на 1 тис. грн, наступні 997 чоловік - на 200 грн. Реєстрація в чергу почнеться 18 жовтня з моменту відкриття ТРЦ SkyMall», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, перший магазин H&M в Україні відкрили 18 серпня в ТРЦ Lavina.

    Джерело: Дело

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