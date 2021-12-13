Киянин ошукав понад сотню громадян на продажах неіснуючих товарів

Громадяни переказували кошти, а проплачені товари так і не отримували

Зловмисник зі спільниками створив низку фіктивних інтернет-магазинів

Мешканця столиці засуджено до шести років позбавлення волі за заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, 38-річний житель Києва спільно з іншими учасниками шахрайської схеми, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, створили низку фіктивних інтернет-магазинів з продажу електронної побутової техніки, комп’ютерів, модулів пам’яті, мобільних телефонів, аксесуарів до них, велосипедів та інших популярних товарів, а також забезпечили діяльність так званого «кол-центру», через який здійснювався зворотній зв'язок із замовниками товарів.

Оператори «кол-центру» зв’язувались та спілкувались із потенційними клієнтами, здійснювали прийом замовлень на неіснуючий товар та висилали реквізити для перерахунку коштів. Одразу після отримання повної передоплати учасники схеми заносили номери телефонів ошуканих клієнтів до «чорного списку», щоб останні не заважали їхній «роботі» та якнайдовше не здогадувались, що відносно них було скоєно шахрайство.

Також зловмисники вчиняли дії, спрямовані на популяризацію та рекламування фіктивних інтернет-магазинів з метою привертання уваги якомога більшої кількості громадян.

У такий спосіб упродовж 2014-2017 років обвинувачений разом зі спільниками заволодів грошовими коштами понад 100 потерпілих з різних регіонів України на загальну суму близько 600 тис. грн, що є особливо великим розміром.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим своєї вини, суд погодився з доводами прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, та призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Крім того, судом задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Як повідомлялося, в Білій Церкві Київської області монахиня чотири роки збирала кошти на дитячий будинок, якого не існує.

Також правоохоронці Київщини затримали шахрайку-рекордсменку, якій інкримінують понад 20 злочинних епізодів.