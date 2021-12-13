У Києві затримано наркоділка, що збував «товар» через телеграм-канал

У чоловіка вилучили близько трьох кілограм солей PVP

Молодому киянину загрожує до семи років позбавлення волі

Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно із оперативниками Шевченківського управління поліції викрили чоловіка з наркотичними речовинами. 25-річного місцевого мешканця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативники з’ясували, що порушник налагодив збут наркотиків через телеграм-канал, діяльність якого на теперішній час припинено. «Товар» зловмисник пересилав клієнтам через поштові відділення, а також шляхом закладок. Під час поверхневого огляду у чоловіка вилучили близько трьох кілограм речовини, схожої на солі PVP.

Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем мешкання наркоділка та вилучили 180 пакетиків із наркотичною речовиною, схожою на амфетамін. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманому про підозру та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше столичні правоохоронці затримали 38-річного чоловіка та 36-річну жінку за фактом зберігання та збуту наркотичного засобу метадон.