Послабити карантин не готові Київ і 13 областей



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Разом з тим усі регіони відповідають критерію охоплення тестування

Станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, одному або декільком критеріям ослаблення карантині не відповідають:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Одеська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область

При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавірусу на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги.

Показник нових випадків коронавірусу перевищено в усіх вищезазначених регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів.

Зазначимо, всі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

Коронавірус в Україні

Всього 94436

Одужали 48925

Хворіють 43395

Померли 2116

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Станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків коронавірусу минулої доби зафіксували у Харківській області – 204.

За останніми даними, із 22 мільйонів зафіксованих випадків зараження коронавірусом 15,5 мільйона вже вважають закритими. Із них 14,7 мільйона одужали і 777 тисяч, або 5%, померли. Водночас від середини липня у світі фіксується найбільша кількість щоденних нових випадків зараження — понад 250 тисяч, тоді як наприкінці весни ця цифра сягнула 100 тисяч. Але смертність при цьому почала знижуватися – у квітні у світі фіксувалося по 7—8 тисяч смертей на добу, а влітку цей показник впав до 6 тисяч, попри значно більше поширення коронавірусу.

Також вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Хвороба могла виникнути ще у 2012 році.