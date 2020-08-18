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    Послабити карантин не готові Київ і 13 областей

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    Послабити карантин не готові Київ і 13 областей

    Разом з тим усі регіони відповідають критерію охоплення тестування

    Станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

    Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Зокрема, одному або декільком критеріям ослаблення карантині не відповідають:

    • Київ
    • Вінницька область
    • Волинська область
    • Житомирська область
    • Закарпатська область
    • Івано-Франківська область
    • Київська область
    • Львівська область
    • Одеська область
    • Рівненська область
    • Тернопільська область
    • Харківська область
    • Хмельницька область
    • Чернівецька область

    При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавірусу на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги.

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    Показник нових випадків коронавірусу перевищено в усіх вищезазначених регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів.

    Зазначимо, всі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      94436
    • Одужали
      48925
    • Хворіють
      43395
    • Померли
      2116

    Станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше. 

    Найбільше нових випадків коронавірусу минулої доби зафіксували у Харківській області – 204.

    За останніми даними, із 22 мільйонів зафіксованих випадків зараження коронавірусом 15,5 мільйона вже вважають закритими. Із них 14,7 мільйона одужали і 777 тисяч, або 5%, померли. Водночас від середини липня у світі фіксується найбільша кількість щоденних нових випадків зараження — понад 250 тисяч, тоді як наприкінці весни ця цифра сягнула 100 тисяч. Але смертність при цьому почала знижуватися – у квітні у світі фіксувалося по 7—8 тисяч смертей на добу, а влітку цей показник впав до 6 тисяч, попри значно більше поширення коронавірусу.

    Також вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Хвороба могла виникнути ще у 2012 році. 

      Читайте також: Covid-19: чому люди хворіють по-різному
    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби карантин коронавірус
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