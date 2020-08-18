Столичні школи готуються працювати в «коронавірусних» умовах (фото, відео)
Кличо перевірив, як столичні школи готуються до 1 вересня
Мер Києва Віталій Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року, зокрема, працювати в нових умовах з дотриманням необхідних правил безпеки. Відео з візиту до однієї зі столичних гімназій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію «Введенська» № 107, що в Подільському районі, та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях, - написав Кличко у дописі до відео. - Гімназія підготувалась. Замість двох входів до закладу відкрили чотири. У навчальних класах встановили умивальники. Створили дві зони і для навчання на свіжому повітрі. Планують збільшити час на перерви між уроками».
Також у гімназії є ізолятор, куди відправлятимуть дітей до прибуття медиків у випадку підозри на коронавірус. Закупили всі необхідні дезінфікуючі та антисептичні засоби, мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри. На всі навчальні заклади місто придбало майже 3 тисячі таких термометрів.
«Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. Із дотриманням усіх правил! І школи готові до цього. Разом із тим, ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з розповсюдженням вірусу. Якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни і медики розробили поетапний план, як ці навчальні заклади працюватимуть у таких умовах», - наголосив Кличко.
-
Всього94436
-
Одужали48925
-
Хворіють43395
-
Померли2116
Нагадаємо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти повинні піти до школи 1 вересня.
У міністерстві освіти зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.