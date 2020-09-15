Заборгованість клієнтів «Сумигаз» сягнула майже 40 млн грн



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На зростанні боргів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу

Станом на 1 вересня клієнти АТ «Сумигаз» заборгували за послуги з доставки газу більше 38,0 млн. грн. Значну заборгованість мають підприємств комунальної теплоенергетики за послуги з розподілу газу, вони складають 26 млн. грн. Решта припадає на побутових споживачів.

Натомість борг компанії перед Оператором ГТС за надані послуги становить 10,3 млн грн., що в 3,7 разів менше, ніж неплатежі клієнтів перед АТ «Сумигаз».

В цьому році на зростанні боргів та погіршення розрахунків клієнтів «Сумигазу» вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

«АТ «Сумигаз» надіслав до Верховної Ради України інформацію щодо розрахунків з Оператором ГТС та виплати з боку споживачів. Ці дані свідчать, що споживачі винні нам в 4 рази більше, ніж ми заборгували Оператору ГТС. Із введенням мораторію на штрафні санкції зросла кількість споживачів-неплатників», - зазначила фінансовий директор АТ «Сумигаз» Світлана Рибальченко.

Після завершення карантину наявна заборгованість може стати причиною відключення. Тож за місяць до опалювального періоду «Сумигаз» закликає своїх клієнтів не допускати накопичення заборгованостей за особовими рахунками та своєчасно розраховуватись за надані послуги з розподілу. Адже від вчасної оплати залежить надійність та безперебійність газопостачання в осінньо-зимовий 2020-2021 років та розрахунки з Оператором ГТС.