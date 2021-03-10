Інспектора кіберполіції в Києві вбивали пляшкою, подарованою на 8 березня

Мати жорстоко убитої Святослави Петрової розповіла про деталі злочину

Знаряддям жорстокого вбивства у Києві інспектора кіберпліції Святослави Петрової могла стати у тому числі пляшка, подарована жінці на 8 березня. Про це повідомляє «КП в Україні» з посиланням на матір загиблої жінки.

Фото подарунків до жіночого дня Святослава Петрова розмістила в мережі незадовго до загибелі

Зазначається, що одним з останніх постів Святослави в мережах стало фото подарунків, які вона отримала на роботі з нагоди Міжнародного жіночого дня. На знімку видно два букети, солодощі і пляшка ігристого вина Latinium. Як згодом написала матір Святослави, скалки від пляшки знайдуть на місці злочину.

«І ця пляшка її била по голові. Плачу і ридаю», – прокоментувала мама Святослави Петрової.

Як стало відомо раніше, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з майже 40 ножовими пораненнями біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з департаментів кіберполіції.

Учора, 9 березня, Шевченківський райсуд заарештував підозрювану у вбивстві подругу Святослави Петрової, до якої та заходила в гості перед смертю.

Правоохоронці повідомляють, що затримана дає свідчення, а причиною убивства став конфлікт на побутовому ґрунті. Підозрювану планують підправити на психіатричну експертизу.