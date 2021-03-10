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    Інспектора кіберполіції в Києві вбивали пляшкою, подарованою на 8 березня

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    Старший інспектор кіберполіції Святослава Петрова - Інспектора кіберполіції в Києві вбивали пляшкою, подарованою на 8 березня
    Старший інспектор кіберполіції Святослава Петрова
    Фото: соцмережі

    Мати жорстоко убитої Святослави Петрової розповіла про деталі злочину

    Знаряддям жорстокого вбивства у Києві інспектора кіберпліції Святослави Петрової могла стати у тому числі пляшка, подарована жінці на 8 березня. Про це повідомляє «КП в Україні» з посиланням на матір загиблої жінки.

    Фото подарунків до жіночого дня Святослава Петрова розмістила в мережі незадовго до загибелі

    Фото подарунків до жіночого дня Святослава Петрова розмістила в мережі незадовго до загибелі

    Зазначається, що одним з останніх постів Святослави в мережах стало фото подарунків, які вона отримала на роботі з нагоди Міжнародного жіночого дня. На знімку видно два букети, солодощі і пляшка ігристого вина Latinium. Як згодом написала матір Святослави, скалки від пляшки знайдуть на місці злочину.

    «І ця пляшка її била по голові. Плачу і ридаю», – прокоментувала мама Святослави Петрової.

    Як стало відомо раніше, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з майже 40 ножовими пораненнями біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з департаментів кіберполіції.

    Учора, 9 березня, Шевченківський райсуд заарештував підозрювану у вбивстві подругу Святослави Петрової, до якої та заходила в гості перед смертю.

    Правоохоронці повідомляють, що затримана дає свідчення, а причиною убивства став конфлікт на побутовому ґрунті. Підозрювану планують підправити на психіатричну експертизу.

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    Теги: Київ вбивство солодощі інспектор
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