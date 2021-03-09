  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Убивство інспектора кіберполіції у Києві: підозрювану взяли під варту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тіло Святослави Петрової виявили в неділю на проспекті Бажана - Убивство інспектора кіберполіції у Києві: підозрювану взяли під варту
    Тіло Святослави Петрової виявили в неділю на проспекті Бажана

    Підозрюваній в умисному вбивстві жінки-поліцейської обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці

    Шевченківський райсуд заарештував підозрювану у вбивстві 37-річної співробітниці поліції. Жінка відправлена під варту на два місяці.

    Про це повідомляє Київська прокуратура.

    Зараз проходить подальші з'ясування обставин і мотивів убивства. Призначено ряд експертних досліджень.

    Санкція статті для підозрюваної передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

    За свідченнями підозрюваної також було вилучене можливе знаряддя вбивства – ніж.

    Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

    Як стало відомо раніше, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з департаментів кіберполіції.

    Читайте також:

    Теги: прокуратура Київ розслідування жінка інспектор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies