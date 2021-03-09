Убивство інспектора кіберполіції у Києві: підозрювану взяли під варту
Підозрюваній в умисному вбивстві жінки-поліцейської обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці
Про це повідомляє Київська прокуратура.
Зараз проходить подальші з'ясування обставин і мотивів убивства. Призначено ряд експертних досліджень.
Санкція статті для підозрюваної передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
За свідченнями підозрюваної також було вилучене можливе знаряддя вбивства – ніж.
Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Як стало відомо раніше, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з департаментів кіберполіції.