Убивство інспектора кіберполіції у Києві: підозрювану взяли під варту

Тіло Святослави Петрової виявили в неділю на проспекті Бажана

Підозрюваній в умисному вбивстві жінки-поліцейської обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці

Шевченківський райсуд заарештував підозрювану у вбивстві 37-річної співробітниці поліції. Жінка відправлена під варту на два місяці.

Про це повідомляє Київська прокуратура.

Зараз проходить подальші з'ясування обставин і мотивів убивства. Призначено ряд експертних досліджень.

Санкція статті для підозрюваної передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

За свідченнями підозрюваної також було вилучене можливе знаряддя вбивства – ніж.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Як стало відомо раніше, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з департаментів кіберполіції.