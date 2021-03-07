Криваве вбивство інспекторки кіберполіції: в нанесенні 40 ножових поранень підозрюється подруга

За підозрою у вчиненні злочину затримано 37-річну киянку

Підозрювану в жорстокому вбивстві співробітниці Департаменту кіберполіції Святослави Петрової затримано сьогодні у Києві. Про це повідомила прокуратура Києва у Facebook.

«За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримана 37-річна мешканка столиці, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину. Попередньою причиною вбивства є раптово виник конфлікт між підозрюваною і загиблою, які були між собою знайомі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Виключається зв'язок вчиненого підозрюваної вбивства з професійною діяльністю загиблої або її майновим станом. Поліція продовжує встановлювати всі обставини злочину, призначено проведення низки експертиз, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки.

Прокуратура планує вимагати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту. Підозрюваній загрожує покарання згідно зі статтею 115 КК України – від семи до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, в Києві неподалік від входу на станцію метро «Вирлиця» рано вранці сьогодні, 7 березня, було виявлено тіло жінки з більш ніж 40 ножовими пораненнями. При собі загибла мала посвідчення співробітника Національної поліції. Пізніше стало відомо, що виявлене тіло належить старшому інспектору Департаменту кіберполіції Святославі Петровій.

Раніше повідомлялося, що суд на Київщині почав розглядати справу щодо організатора та шести учасників злочинного угруповання, звинувачених у вчиненні вбивств на замовлення, зокрема громадської активістки та волонтерки Аміни Окуєвої.