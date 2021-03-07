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    Названо кількість поліцейських, що загинули в Україні за 30 років

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    Пам&rsquo;ятник загиблим співробітникам МВС України у Києві - Названо кількість поліцейських, що загинули в Україні за 30 років
    Пам’ятник загиблим співробітникам МВС України у Києві
    Фото: kiev-foto.info

    Під час виконання службових обовʼязків загинуло понад 1600 правоохоронців

    Під час виконання службових обовʼязків, у тому числі в ході антитерористичної операції в Україні, загинуло понад півтори тисячі працівників органів внутрішніх справ.

    Про це у неділю, 7 березня, в Міжнародний День пам’яті поліцейських, які загинули на службі, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    «При виконанні службових обов’язків за роки незалежності України загинуло 1 671 працівників органів внутрішніх справ. Цього року загинуло 44 поліцейських, із них 5 в ООС», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що за час пандемії коронавірусної хвороби від Covid-19 померло 22 поліцейських.

    Сьогодні стало відомо, що за підозрою у жорстокому вбивстві інспекторки Департаменту кіберполіції у Києві було арештовано подругу потерпілої.

    Раніше повідомлялося, що 4 березня у Львові після шикування в управлінні патрульної поліції на вулиці Перфецького з невідомих причин працівник патрульної поліції вистрілив собі в голову.

    Теги: Національна поліція України МВС вбивство Україна хвороби
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