Убивство інспектора кіберполіції у Києві: підозрювану оглянуть психіатри

Жінка, що нанесла подрузі понад сорок ножових поранень, зараз дає свідчення слідчим

Триває розслідування жорстокого вбивства співробітниці кіберполіції Святослави Петрової, понівечене тіло якої виявили неподалік від станції метро «Вирлиця» у Києві. Як стало відомо ТСН, підозрювану – приятельку убитої – відправили на психіатричну експертизу.

За даними правоохоронців, пізно ввечері минулої суботи Святослава вийшла пройтися зі своєю давньою подругою. Та раптово накинулася на жінку – кілька разів вдарила по голові пляшкою, після чого нанесла півсотні ножових поранень. І зрештою сама дала свідчення, що допомогли знайти знаряддя убивства. Що стало приводом для нападу – встановлюють слідчі.

Наразі підозрювана під вартою. Сьогодні суд вирішуватиме, чи буде вона за ґратами під час слідства. Надалі на жінку чекають експертизи, зокрема, психіатричні, які визначать, чи вона осудна. Із загиблою Святославою Петровою прощатимуться, ймовірно, завтра.

«Відпрацьовувалось відразу багато версій. В тому числі професійна діяльність. Але остаточна версія… конфлікт на побутовому ґрунті. Ми змогли за її свідченнями знайти знаряддя вбивства, ніж, яким вона наносили тілесні ушкодження», – розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як стало відомо раніше, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з департаментів кіберполіції.