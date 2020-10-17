Фахівці порадили три прості способи, як покращити мобільний інтернет



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Проблеми зі зв’язком можуть початися через те, що смартфон не може визначити мережу

Рекомендації можуть виправити проблеми з інтернетом на телефоні, проте далеко не завжди

Бувають випадки, коли інтернет на смартфоні починає давати збій: сторінки в браузері завантажуються по 20-30 секунд, файли звантажуються у 2-3 рази довше. У цій статті ми розглянемо 2 лайфхаки, які можуть виправити проблеми з інтернетом на телефоні, проте далеко не завжди.

Включити режим «Тільки 3G»

Перший спосіб, який допоможе розв'язати проблеми з мобільним інтернетом в місцях з нестабільним зв’язком, – включення режиму «Тільки 3G». Річ у тім, що проблеми зі зв’язком можуть початися через те, що смартфон не може визначити мережу: спочатку він підключається до 4G, через 10-15 секунд – до 3G (можливо, ще й до 2G). Через це і знижується швидкість інтернету. Активуйте режим «Тільки 3G» (Обраний тип мережі) – в цьому випадку гаджет не буде перемикатися на інший тип з’єднання. Звісно швидкість інтернету може упасти, проте з’єднання буде стабільнішим.

Включити та вимкнути авіарежим

Другий спосіб розв'язання проблеми з інтернетом – включення авіарежиму. Можливо, на смартфоні трапився системний збій, через що пристрій втрачає мережу. Включення і вимикання авіарежиму допоможе «перезавантажити» радіомодуль телефону. Якщо це не допоможе, спробуйте перезавантажити сам гаджет.

Відключаємо фонові додатки

Зайдіть в налаштування смартфона і подивіться, які програми працюють у фоновому режимі, і вимкніть непотрібні. Вони можуть завантажувати оновлення. Також деякі додатки вимагають постійного підключення до мережі, наприклад, для синхронізації даних з хмарним сховищем. Через це швидкість інтернет-з’єднання знижується, особливо якщо мобільний інтернет використовується в місцевості з поганим зв’язком.

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Джерело Gsminfo