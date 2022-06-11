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    Новини

    Із Києва до Ніжина курсуватимуть поїзди Kyiv City Express (розклад)

    Kyiv City Express&nbsp;обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва - Із Києва до Ніжина курсуватимуть поїзди Kyiv City Express (розклад)

    Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва

    фото з відкритих джерел

    Із 13 червня курсуватимуть п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця

    «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Із 13 червня курсуватимуть п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.

    Розклад руху:

    • у сполученні Ніжин – Дарниця поїзди відправлятимуться о 05:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію Дарниця відповідно о 07:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21;
    • у сполученні Дарниця – Ніжин поїзди відправлятимуться о 07:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42. Вони прибуватимуть до Ніжина відповідно о 09:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

    Пасажири, які прибувають на станцію «Дарниця», для подальшого пересування містом можуть скористатися зручною міською електричкою.

    «Звертаємо увагу пасажирів, що при запровадженні цих змін також змінились графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів. Будь ласка, уточнюйте графіки на сайтах регіональних філій за посиланням: https://www.uz.gov.ua/passengers/suburban_train_schedule», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

    До слова, Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня.

    Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці 5 червня Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

    Теги: Київ Укрзалізниця Чернігівщина потяг
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    Із Києва до Ніжина курсуватимуть поїзди Kyiv City Express (розклад)