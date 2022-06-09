Син відомого американського мільярдера приїхав до Києва на поїзді (фото)

Баффет-молодший керує багатомільярдним фондом, який займається розв’язанням питання глобального голоду

На вокзалі Києва помітили Говарда Баффета, відомого філантропа, благодійника та старшого сина Воррена Баффета – одного з найбагатших людей світу. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Нічого незвичайного для України, просто Говард Баффет, син американського мільярдера, одного з найбагатших людей світу, під час візиту до Києва залізницею», – сказано в повідомленні УЗ.

Відомо, що Зеленський запросив Баффета-молодшого приєднатися до проєктів з відновлення іригаційних систем на Одещині, підтримки вимушених переселенців, розмінування та реформи шкільного харчування.

Говард Баффет провів більшу частину свого життя як фермер, отримуючи невелику фінансову підтримку від свого батька. Наразі він керує багатомільярдним фондом, який займається розв’язанням питання глобального голоду.