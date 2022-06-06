Ракетний удар по Києву: «Укрзалізниця» повідомила про втрати

Зруйновано три цехи Дарницького вагоноремонтного заводу

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 5 червня Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі. Про це заявив член правління АТ «Укрзалізниця» Євген Шрамко, повідомляє «Укрінформ».

«Ми маємо повністю зруйновані три цехи, які відновленню не підлягають. З їх руйнуванням порушено весь технологічний ланцюжок, тож ми будемо налагоджувати кооперацію з іншими підприємствами «Укрзалізниці», щоб відновити тут ремонт та виробництво вагонів», – сказав Шрамко.

Він наголосив, що оцінювати збитки ДВРЗ на сьогодні зарано і конкретні цифри назвати не можна.

«Спочатку треба буде зробити паузу, щоб очистити завод від залишків ракет та вибухівки. Потім приступимо до розбору завалів. Проблема ж не тільки в тому, скільки ми маємо збитків. Навіть якщо б ми втратили один цех, то цим розірвано всю схему виробництва. Тому продукція цих цехів буде замінена кооперацією з іншими підприємствами, щоб якнайшвидше завод запрацював і щоб люди мали роботу», – зазначив Шрамко.

При цьому він нагадав, що атаки росіян на залізничну інфраструктуру тривають практично через день, тож цей напад оцінює як терористичний акт, спрямований на руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари завдавалися по залізничних об’єктах. Так, чотири російські ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, який знаходиться на лівому березі Києва.

Над Обухівським районом сили протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, жертв немає.

Дивіться фото та відео наслідків удару російських ракет по Києву.