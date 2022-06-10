ДВРЗ у Києві, який постраждав від обстрілу рашистів, відновив свою роботу

Два дні на заводі тривали слідчі дії та розбиралися завали

Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня.Про це повідомив голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Камишін у Telegram.

Камишин зазначив, що два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів. Ще день розгрібали завали. Правління ДВРЗ вдячне місцевим активістам, які в цьому допомогли.

«Вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання зі зруйнованих цехів», – уточнив голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця»

Також повідомляється, що відновлюється ремонт вагонів, щоб нарощувати експорт.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці 5 червня Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари завдавалися по залізничних об’єктах. Так, чотири російські ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, який знаходиться на лівому березі Києва.

Над Обухівським районом сили протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, жертв немає.

Дивіться фото та відео наслідків удару російських ракет по Києву.