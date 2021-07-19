Із початку купального сезону в Києві на воді загинуло 23 людини
У суботу рятувальники двічі діставали з води потопельників
17 липня столичні рятувальники двічі отримували виклики щодо трагічних випадків на воді. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Так, на озері Прудник, неподалік вул. Олекси Довбуша, що у Дніпровському районі столиці, потонула людина.
До місця виклику було направлено відділення водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники приступили до пошукових заходів. Виявивши тіло людини на відстані 15 метрів від берега на глибині 2 метри, потопельника було піднято на поверхню води та доставлено до берега. Як виявилося, це був чоловік, 1966 року народження.
Крім того, неподалік яхт-клубу «Оболонь» в Оболонському районі столиці у річці Дніпро потонула людина.
До місця виклику було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на поверхні води на відстані 4 м від берега в необладнаному місці для купання знаходилось тіло чоловічої статі віком приблизно 50 років. Рятувальники дістали тіло людини з води.
Обох потопельників було передано правоохоронцям, ними ж і будуть встановлюватися причини трагічних випадків.
Лише з початку року на воді у Києві загинуло 36 людей, а з початку купального сезону вже 23.
«Шановні громадяни! Будьте уважними на водних об'єктах, не нехтуйте правилами безпечної поведінки! Пам’ятайте, саме від вашої відповідальності залежить якість та безпека вашого життя та життя ваших близьких», – закликають рятувальники.