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    Із початку купального сезону в Києві на воді загинуло 23 людини

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    На&nbsp;озері Прудник потонув чоловік - Із початку купального сезону в Києві на воді загинуло 23 людини
    На озері Прудник потонув чоловік
    Фото: ДСНС

    У суботу рятувальники двічі діставали з води потопельників

    17 липня столичні рятувальники двічі отримували виклики щодо трагічних випадків на воді. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, на озері Прудник, неподалік вул. Олекси Довбуша, що у Дніпровському районі столиці, потонула людина.

    До місця виклику було направлено відділення водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники приступили до пошукових заходів. Виявивши тіло людини на відстані 15 метрів від берега на глибині 2 метри, потопельника було піднято на поверхню води та доставлено до берега. Як виявилося, це був чоловік, 1966 року народження.

    Крім того, неподалік яхт-клубу «Оболонь» в Оболонському районі столиці у річці Дніпро потонула людина.

    До місця виклику було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на поверхні води на відстані 4 м від берега в необладнаному місці для купання знаходилось тіло чоловічої статі віком приблизно 50 років. Рятувальники дістали тіло людини з води.

    Обох потопельників було передано правоохоронцям, ними ж і будуть встановлюватися причини трагічних випадків.

    Лише з початку року на воді у Києві загинуло 36 людей, а з початку купального сезону вже 23.

    «Шановні громадяни! Будьте уважними на водних об‎'єктах, не нехтуйте правилами безпечної поведінки! Пам’ятайте, саме від вашої відповідальності залежить якість та безпека вашого життя та життя ваших близьких», – закликають рятувальники.

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    Теги: Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники річка Дніпро
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    Із початку купального сезону в Києві на воді загинуло 23 людини