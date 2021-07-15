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    У Польщі потонув українець

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    Поліція шукала українця понад добу - У Польщі потонув українець
    Поліція шукала українця понад добу
    Фото: rybnik.policja.gov.pl

    Правоохоронці кажуть, що українець пішов купатися у непризначеному для цього місці

    На півдні Польщі поблизу міста Рибнік рятувальники виявили і витягнули з озера тіло 52-річного українця. Про це повідомляє поліція міста Рибнік.

    За наявними даними, чоловік разом із ще кількома українцями зайшов в озер поплавати у непризначеному для цього місці. На відміну від інших, він не повернувся на берег, де залишився його одяг.

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    У Польщі потонув українець
    У Польщі потонув українець
    У Польщі потонув українець
    У Польщі потонув українець
    У Польщі потонув українець

    Рятувальники та поліція шукали чоловіка з 13:00 вівторка, 13 липня, з використанням дронів, рятувальних собак та моторних човнів. Пошуки велися як у воді, так і у прибережній зоні.

    Тіло українця було виявлено у середу, 14 липня, близько 15:30.

    До слова, в Італії за побиття старенької заарештовано українку. Зазначають, що громадянку України застали в стані алкогольного сп'яніння.

    Тим часом у Польщі Окружний суд почав розглядати справу громадянки України, яка в серпні минулого року вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом.

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    Теги: трагедія Польща надзвичайні ситуації потонули рятувальники поліція чоловік
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    У Польщі потонув українець