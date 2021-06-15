Із початку року в Києві з дому втекли майже пів тисячі дітей

Поліція повернула додому всіх утікачів

Від початку року до поліції Києва надійшло 460 повідомлень про зникнення підлітків. Спільними зусиллями оперативників, патрульних, кінологів та ювенальних поліцейських всіх дітей розшукали та повернули додому. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначила тимчасово виконуюча обов’язки заступника начальника відділу ювенальної превенції поліції Києва Яна Цимбал, після отримання повідомлення про зникнення дитини поліцейські одразу орієнтують на розшук усі наряди.

«Якщо дитина пішла з дому, треба негайно звернутися до поліції. Надати правоохоронцям про підлітка якомога більше інформації, яка обов’язково допоможе прискорити пошук: зовнішній вигляд, особливі прикмети та фотокартку. Зробити заяву можна у найближчому відділку поліції або за телефоном 102», – розповіла Цимбал.

Поліцейські наголошують на важливості цікавитись життям власних дітей та більше проводити разом із ними спільне дозвілля. Окрім цього, звертати увагу на спілкування підлітків із різними людьми в мережі Інтернеті.

«Ми постійно нагадуємо батькам та особам, що їх замінюють, слідкувати за своїми дітьми, а сімейні суперечки вирішувати мирним шляхом. Ніколи не забувати та пам’ятати, що неповнолітні можуть більш емоційно сприймати навіть просту ситуацію та втікати з дому. Також радимо батькам не соромитись звертатись до спеціалістів, які можуть допомогти владнати конфліктні ситуації з дитиною, та пам’ятати, що ви завжди можете розраховувати і на нашу допомогу», – додала поліцейська.

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що поліцейські Київщини розшукують двох зниклих безвісти мешканок Броварського району. Одну з них правоохоронці розшукали.