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    Події в Україні

    На Рівненщині чоловік розбещував малолітніх дівчаток

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    Зловмисник шантажував неповнолітніх, окрім цього, він надсилав фото своїх статевих органів&nbsp; - На Рівненщині чоловік розбещував малолітніх дівчаток
    Зловмисник шантажував неповнолітніх, окрім цього, він надсилав фото своїх статевих органів 
    Фото: Нацполіція

    Своїх жертв зловмисник вишукував в соцмережах

    Житель Рівненської області розбещував малолітніх дівчаток зі своєї області, а також з Волинської. Про це повідомила поліція Волинської області.

    Дітей він знаходив в соціальних мережах, листувався з ними, а згодом вимагав, щоб вони знялися у порно.

    «Під час листування фігурант здійснював інтелектуальне розбещення малолітніх осіб, спонукав та вимагав створення порнографічного контенту за їх участю. Зловмисник шантажував неповнолітніх, окрім цього, він надсилав фото своїх статевих органів та відеозаписи порнографічного характеру, завантажені з Мережі», – розповіли правоохоронці.

    Працівники кіберполіції провели два обшуки вдома і на роботі зловмисника і у його мобільному телефоні виявили листування з 10 неповнолітніми дівчатами.

    Через це чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, у місті Березань Броварського району Київщини співмешканець жінки розбещував її п’ятирічну онучку.

    нещодавно поліція затримала чоловіка, який у селах Білогородка та Мила Бучанського району вчиняв розпусні дії відносно 8-річної та 12-річної дівчат.

    Також столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

    Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

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    Теги: діти Волинська область Рівненщина поліція чоловік
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    На Рівненщині чоловік розбещував малолітніх дівчаток