Із тайників поїзда Київ–Варшава митники вилучили контрабанду цигарок (фото)

Провідник віз сигарети до Польщі для подальшої реалізації

За щитами пожежної сигналізації відразу трьох вагонів потяга Київ–Варшава, який лише нещодавно відновив своє курсування, провідник приховав загалом 599 пачок сигарет NZ Gold «Гродненская табачная фабрика». Всі пачки були без українських акцизних марок. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Виявити схованки з цигарками в конструктивних порожнинах потяга київські митники змогли лише після демонтажу пожежних щитів під час митно-прикордонного контролю.

Порушником виявився провідник потяга, 42-річний громадянин України. Він визнав, що ці сигарети належать йому особисто, та що він переміщував їх до Польщі для подальшої реалізації, хоча перед цим у митній декларації зазначив, що не має предметів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).

Наразі сигарети вилучено.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року службовий собака Київської митниці спрацював на два міжнародні поштові відправлення з тютюновими виробами, які прямували з Києва до англійських графств Глостершир та Кембриджшир.