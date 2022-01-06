З України у США незаконно пересилався перископ до БТР (фото)

Київські митники не випустили в Америку приціл до вогнепальної зброї

Київські митники запобігли незаконному пересиланню в міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Маріуполя до американського штату Вашингтон, товару військового призначення – перископічного прицілу «ПП-61АМ» до БТР. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Згідно з документами, за кордон прямувала трубчаста підзорна труба перископа. Однак під час митного контролю відправлення митники припустили, що перископ може мати військове призначення, тож доправили його на експертизу.

Як встановили експерти, виявлений предмет – це перископічний приціл «ПП-61АМ» до спарованих кулеметів КПВТ (14,5-мм великокаліберний кулемет Владимирова танковий) та ПКТ (7,62-мм кулемет Калашникова танковий), що встановлюються у бронетранспортери.

Цей прилад має ознаки оптичних прицілів до вогнепальної зброї, тобто товарів військового призначення. А для міжнародної передачі таких товарів треба бути суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів та мати відповідний дозвіл чи висновок Держекспортконтролю.

Такого дозволу митникам надано не було.

Київською митницею складено протокол за статтями 472, 473 Митного кодексу України.

Перископ вилучено.

Як повідомлялося, з початку 2021 року в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження «зеленого коридору».