Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)

Незадекларовані тютюнові вироби прямували з Києва до Великої Британії

Службовий собака Київської митниці спрацював на два міжнародні поштові відправлення з тютюновими виробами, які прямували з Києва до англійських графств Глостершир та Кембриджшир. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Загалом в обох відправленнях знаходилося 382 пачки сигарет Rothmans і NZ Gold, хоча за документами там мали знаходитися одяг, сумка, взуття та документи.

Таким чином, відправники не задекларували товар, який переміщувався у міжнародних поштових відправленнях.

Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування).

Сигарети вилучено.

Як повідомлялося, з початку 2021 року в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження «зеленого коридору».