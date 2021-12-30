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    Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)

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    Спанієль виявив відправлення з цигарками - Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)
    Спанієль виявив відправлення з цигарками
    фото: Київська митниця

    Незадекларовані тютюнові вироби прямували з Києва до Великої Британії

    Службовий собака Київської митниці спрацював на два міжнародні поштові відправлення з тютюновими виробами, які прямували з Києва до англійських графств Глостершир та Кембриджшир. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Загалом в обох відправленнях знаходилося 382 пачки сигарет Rothmans і NZ Gold, хоча за документами там мали знаходитися одяг, сумка, взуття та документи.

    Таким чином, відправники не задекларували товар, який переміщувався у міжнародних поштових відправленнях.

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    Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)
    Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)
    Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)
    Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)
    Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)
    фото: Київська митниця

    Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування).

    Сигарети вилучено.

    Як повідомлялося, з початку 2021 року в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження «зеленого коридору».

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    Теги: митниця Київ тютюнові вироби тварини
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    Пес київських митників унюхав контрабанду цигарок (фото)