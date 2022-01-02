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    На Буковину намагалися завезти майже 20 тонн заражених мандаринів

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    У мандаринах виявили шкідника - середземноморську плодову муху - На Буковину намагалися завезти майже 20 тонн заражених мандаринів
    У мандаринах виявили шкідника - середземноморську плодову муху
    фото з відкритих джерел

    Вантаж повернуто до країни експортера

    На митниці у Чернівцях зупинили величезну партію мандарин – 19,8 тонн. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

    У мандаринах виявили шкідника – середземноморську плодову муху.

    «На митному терміналі Чернівці при інспектуванні та фітосанітарної експертизи у вантажі з мандаринами (19.8 тонн), який прямував з Туреччини, виявлено Середземноморську плодову муху (личинки у живому стані)», – йдеться у повідомленні.

    Вантаж повернуто до країни експортера.

    За даними держпродспоживслужби, середземноморська плодова муха - це небезпечний карантинний шкідник.

    Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів із території країни-агресора.

    Заборона російських товарів продовжена до 31 грудня 2022 року.

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    Теги: митниця продукти їжа Чернівці
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    На Буковину намагалися завезти майже 20 тонн заражених мандаринів