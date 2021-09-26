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    На Полтавщині автомобіль з'їхав у річку, три особи загинули

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    Автомобіль впав у воду, троє пасажирів не змогли вибратися на беріг - На Полтавщині автомобіль з'їхав у річку, три особи загинули
    Автомобіль впав у воду, троє пасажирів не змогли вибратися на беріг
    фото mvs.gov.ua

    Один чоловік зміг врятуватися, вистрибнувши з тонучого авто

    В Полтавській області у Миргородському районі витягнули потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків, повідомляє пресслужба МВС.

    Автомобіль LADA Priora потонув ввечері 25 вересня у річці Псел. Надзвичайна подія сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської тергромади.

    Авто витягнули сьогодні близько 12:00. До пошукових робіт були залучені водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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    Інформація про подію надійшла до поліції 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30.

    За попередніми даними, легковик, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки з пригорка. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших – залишилися в салоні.

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    Поліція встановила особи загиблого водія та двох пасажирів. Усі троє – мешканці с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 та 57 років.

    За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, на Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин.

    24 вересня на Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій.

    До слова, у Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет.

    Теги: МВС ДТП ДСНС смерть автомобіль розслідування Полтавщина поліція
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    На Полтавщині автомобіль з'їхав у річку, три особи загинули