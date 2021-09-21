У селі на Вінниччині із річки дістали тіло чоловіка

Обставини та причину загибелі 60-річного місцевого жителя встановлюють фахівці

Вранці 20 вересня стало відомо, що в річці Мурафа в селі Хоменки Джуринської територіальної громади виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Як повідомляє ДСНС звернення до служби порятунку «101» надійшло в 08:57.

«20 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у річці Мурафа в с. Хоменки Джуринської територіальної громади виявлено тіло людини. Прибувши до місця події, черговий караул ДПРЧ-34 за допомогою спецспорядження вилучив тіло загиблого, ним виявився 60-річний місцевий житель», – зазначається у повідомленні.

Обставини та причина загибелі чоловіка встановлюється фахівцями.

До проведення даних робіт від ДСНС залучалося 4 чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

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