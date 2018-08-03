Єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод закриється на ремонт



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Завод «Енергія»

Сьогодні завод продовжує спалювати сміття, яке лишилося в бункері, та виробляти для міста теплову енергію

З 1 серпня єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод «Енергія» перейшов разом зі столичними ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». Сьогодні завод продовжує роботу та готується до щорічного ремонту, який триватиме з 15 серпня до 15 вересня включно.

«Сьогодні ми продовжуємо спалювати сміття, яке у нас лишилося в бункері та виробляти для міста теплову енергію. Для того, щоб розпочати ремонт, і котли, і бункер мають бути пустими. Ми спеціально зупиняємо роботу обладнання, щоб його можна було повністю оглянути. Нашому заводу 30 років – це солідний вік для такого підприємства. Обладнання досить зношене, тому його потрібно регулярно перевіряти, ремонтувати та оновлювати. Попереду опалювальний сезон і ми маємо бути впевнені, що у нас усе устаткування готове до зими», — зазначив директор заводу «Енергія» КП «Київтеплоенерго» Сергій Крикун.

Він додав, що цього року під час ремонту планують замінити металевий захист бункеру твердих побутових відходів, парові засувки на загальному паропроводі та живильні лінії котлів (трубопроводи живлення котлів водою), перекласти близько 20 метрів теплотраси, яка йде від заводу у місто.

Одразу після завершення ремонту завод знову відновить прийом сміття та продовжить свою роботу.

«Енергія» – єдиний в Україні сміттєспалювальний завод. Щодоби він приймає та утилізує близько 750 тонн твердих побутових відходів столиці, це понад 25% від загальної кількості сміття, яке щодоби виробляється в місті. Теплова енергія, яка утворюється на заводі в результаті спалювання відходів, забезпечує гарячим водопостачанням мешканців столичного масиву «Позняки».