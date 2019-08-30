Єдиний в Україні сміттєспалювальний завод відновив роботу після ремонту



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Завод «Енергія» забезпечує гарячою водою і опаленням понад 250 житлових будинків у Києві

Завод «Енергія» планує знизити викиди забруднюючих речовин у 5 разів

Із початку 2019 року на заводі «Енергія» спалено 130 тис. тонн сміття, а це понад 25% від загальної кількості відходів у місті Києві, а також вироблено теплову енергію для забезпечення гарячою водою і опаленням понад 250 житлових будинків. Про це повідомив під час прес-конференції директор СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» Сергій Крикун.

«Уперше за останні роки відремонтовано і модернізовано найбільш застаріле обладнання, зокрема, два котлоагрегата, бункер твердих побутових відходів, димову трубу тощо. Наразі ще триває ремонт третього з чотирьох працюючих на заводі електрофільтрів, що підвищить екологічність системи фільтрації», – зазначив Крикун.

За його словами, також продовжуються роботи із заміни тридцятирічного крана в бункері твердих побутових відходів. Це дозволить покращити роботу заводу і збільшити інтенсивність приймання твердих побутових відходів.

Зазначимо, що завод «Енергія» – єдиний в Україні сміттєспалювальний завод, який працює.

Відповідно до стратегії розвитку комунального підприємства «Київтеплоенерго», завод планують оснастити системою хімічної очистки, що дасть змогу у 5 разів знизити викиди забруднюючих речовин.

Також на підприємстві мають намір встановити когенераційну установку для виробництва електроенергії, що дасть можливість економити на закупівлі електроенергії.

«Енергія» – єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод, який щодоби приймає та спалює близько 750 тонн твердих побутових відходів – це понад 25% від загальної кількості сміття у Києві.

Завод виробляє до 200 тис. Гкал теплової енергії на рік і забезпечує опаленням взимку близько 200 багатоповерхівок. Альтернативний вид палива допомагає економити КП «Київтеплоенерго» до 30 млн куб. м газу на рік.