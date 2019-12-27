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    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)

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    Скульптуру їжачка відреставрували - «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    Скульптуру їжачка відреставрували
    Фото: Олег Гаряга, Facebook

    Екопарк оснащений енергозберігаючими технологіями

    26 грудня на вулиці Рейтарській поруч із відомою скульптурою «Їжачок у тумані» у Шевченківському районі Києва відкрився інноваційний екопарк. Про це повідомив глава Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга на своїй сторінці у Facebook.

    Парк оснащений енергозберігаючими технологіями: сонячними батареями для освітлення, зарядними станціями на основі відновлювальних джерел енергії.

    Саму скульптуру їжачка реставрували і тепер вона виглядає ще красивішою.

    «Посередині парку встановлений артоб‘єкт, який буде підсвічуватися і змінювати колір, коли люди викидатимуть використані батарейки в спеціальні контейнери (ця функція запрацює весною). Тут встановили лавки, смітники та покриття доріжок, до складу яких входять перероблені відходи. У парку висаджено багато зелених насаджень, більше 300. Це дерева, декоративно-листяні та хвойні кущі, грунтопокривні рослини тощо. А також для домашніх улюбленців обладнані спеціальні вбиральні», - розповів Гаряга.

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    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)
    «Їжачок у тумані» повернувся на Рейтарську разом із новим екопарком (фото)

    Згодом тут з‘явиться велопарковка.

    Зазначається, що проєкт реалізовано в рамках Громадського бюджету.

    До слова, у Києві за чотири роки подано понад 4 500 проєктів Громадського бюджету на суму близько 2,4 млрд грн

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