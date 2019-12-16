У Києві відкрився «кишеньковий парк» (фото)



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Зеленбудівці облаштували новий зелений куточок на Березняках

14 грудня на вул. Івана Миколайчука, 3-3А у Дніпровському районі Києва (житловий масив Березняки) відкрився після капітального ремонту «кишеньковий парк». «Кишенькові парки» - так у Польщі називають сквери біля житлових будинків, невеликі зелені куточки, створені для затишного проведення часу поряд з домом, повідомили у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд».

«Відтепер тут майже 2000 кв. м доріжок викладені із ФЕМ, по 25 сучасних лав та урн, є декоративна огорожа загальною довжиною 306 п. м. І на радість спортсменам збудовано футбольне поле зі штучним покриттям. Хоча насправді йому більше радіють діти, адже задля улюбленої гри не потрібно шукати місце – все поруч доступно в будь-який час», - розповіли «зеленбудівці».

А навесні сквер зазеленіє і зацвіте. У сквері влаштовано 5500 кв. м газону, висаджено живу огорожу з 685 кущів бирючини і 32 крупномірних дерева: клен гостролистий Emerald Queen та сакура Umbraculifera.

Нагадаємо, 12 грудня депутати Київської міської ради ухвалили рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником ТОВ «Будінвест КМ» та врятували від забудови парк «Крістерова гірка» в Подільському районі столиці. Боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років.