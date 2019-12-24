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    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)

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    На монументі викарбувані імена загиблих воїнів-афганців - У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    На монументі викарбувані імена загиблих воїнів-афганців
    Фото: Солом'янська РДА

    Вшанувати пам'ять загиблих бійців прийшли сотні людей

    На вулиці Вінницькій у Солом’янському районі у «Парку захисників України» відбулось урочисте відкриття меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам.

    Вшанувати пам’ять земляків, чиї імена назавжди викарбувані на монументі, прийшли сотні людей – бойові побратими, їхні родини, небайдужі кияни. Про це повідомили у Солом’янській райдержадміністрації.

    «Щиро вдячна Спілці ветеранів Афганістану Солом’янського району, яка запропонувала увіковічнити пам’ять наших жителів-афганців, і з якою ми пройшли тернистий шлях, щоб втілити ідею в життя. Для всіх нас це справді знакова подія, адже через війну в Афганістані пройшли 500 солом’янців. Із них 15 бійців до рідних домівок не повернулись. Я хочу побажати всім миру, щоб наші діти про війни дізнавались лише з історії і ніколи не бачили ці біди наяву», – сказала заступниця голови Солом’янської РДА Олена Горпинченко.

    На честь загиблих воїнів-інтернаціоналістів біля пам’ятника усі охочі висадили саджанці берези, яка здавна вважається символом відважних і незламних вояків.

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    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)
    У столичному парку відкрили пам’ятник воїнам-афганцям (фото)

    Нагадаємо, у грудні 2019 парк на вулиці Вінницькій за рішенням Київради офіційно найменовано «Парком захисників України».

    Київ Афганістан кияни парк пам'ятник
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