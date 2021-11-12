Карантинні рейди: поліція відзвітувала про перевірки в Києві

Найбільше порушень обмежувальних заходів виявлено в громадському транспорті

З 1 листопада, коли в Києві були запроваджені додаткові обмежувальні заходи, правоохоронці здійснили понад 5,5 тис. перевірок дотримання протиепідемічних заходів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Станом на 12 листопада перевірено 2,7 тис. об’єктів господарської діяльності, за результатами яких складено 59 адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП).

Також перевірено майже 2,9 тис. громадських транспортних засобів: складено 50 адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП) щодо порушень правил карантину та винесено понад 2 тис. адміністративних постанов (ч. 2 ст. 44-3 КУпАП).

Нагадаємо, що у всіх районах столиці посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в умовах «червоної» зони. Для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста.

За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця санкція передбачає штраф: для громадян – від 17 до 34 тис. грн, а для посадових осіб – від 34 до 170 тис. грн.

Як відомо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Читайте також:



