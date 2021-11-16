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    Карантин на Київщині. Влада уточнила, кому можна їздити у громадському транспорті

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    З 13 листопада&nbsp;на Київщині запроваджено посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту - Карантин на Київщині. Влада уточнила, кому можна їздити у громадському транспорті
    З 13 листопада на Київщині запроваджено посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту
    фото з відкритих джерел

    У громадському транспорті Київщини дозволяється їздити пасажирам із одним щепленням

    Користуватись автобусами, маршрутками та електричками, які курсують на Київщині та до столиці, дозволяється громадянам, які ще не встигли пройти повний курс вакцинації, але вже мають одну дозу вакцини. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації Олена Єфіменко, інформує пресслужба ОДА.

    «З минулої суботи на Київщині почали діяти посилені обмежувальні заходи в усіх видах громадського транспорту. Підкреслю, що люди, які зробили одне щеплення і мають жовтий Covid-сертифікат, користуватися ним можуть також», – пояснила Єфіменко.

    Нагадаємо, з 13 листопада на Київщині запроваджено посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту.

    Вільно користуватись автобусами, маршрутками та електричками можуть тільки ті пасажири, які матимуть при собі один із документів:

    • Covid-сертифікат про вакцинацію;
    • негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
    • довідку про одужання від корона вірусу, чинність якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема «Дії».

    Діяти обмеження будуть до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

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    Теги: громадський транспорт Київщина карантин коронавірус
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    Карантин на Київщині. Влада уточнила, кому можна їздити у громадському транспорті