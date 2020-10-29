Карантин відобразився на зарплатах у Києві та області: де платять більше



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Наскільки в Києві знизилися зарплати

За останні місяці в Києві та області заробітна плата знизилась. Про це розповіла експертка з працевлаштування Валентина Бардадим в програмі телеканалу «Київ» «Ранок по-київські».

Виявляється, на багатьох місцях роботи змінився формат заробітної плати. «Оскільки багато компаній зараз залишилося на дистанційному режимі, тепер основна частина заробітку часто залежить від результату праці. Тобто заробітна платня поділяється на основну ставку, часто мінімальну, а решта – це ніби бонуси за виконану роботу», - пояснила експертка.

В цілому зарплата за останні місяці знизилась, оскільки зменшився дохід компаній. Приблизно на 5-10 відсотків менше платять представникам робітничих професій. «Якщо в київському регіоні менеджерам з продажів в середньому раніше платили 25 тисяч гривень, зараз на 5-15% менше. І знову ж таки переводять все на бонусну систему. Раніше від відсотків в основному залежали продажі, то зараз і зарплатня всіх інших працівників», - говорить Бардадим.

А от у топ-менеджерів заробітна плата майже не змінилася. Управлінці цінуються, особливо в такий час, коли треба вміти мислити набагато вперед.

Щодо найбільш затребуваних професій, то через масовий перехід на онлайн-роботу багато компаній хочуть автоматизувати свій документообіг та ін. Тому зараз виріс попит на системних адміністраторів й програмістів. Також залишаються в топі робочі професії: кур’єри, оператори кол-центрів, водії.

Як повідомлялося, у вересні найвищу заробітну плату роботодавці готові були платити фахівцям ІТ - від 70 тис. грн. Водіям готові платити від 55 тис. грн.