Як зміняться зарплати викладачів у 2021 році: проєкт бюджету



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У цілому впродовж 2021 року за проєктом бюджету зарплати працівників освітньої галузі будуть збільшені майже на 30%

У липні оклад викладачів зросте до 7000 гривень

Посадовий оклад викладачів вищої категорії професійної та фахової передвищої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 6 461 грн. З 1 липня він зросте до 7 001 грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Як зазначили в пресслужбі, посадові оклади залежать від розміру мінімальної зарплати. Згідно з проєктом державного бюджету на 2020 рік, мінімальна зарплата зросте з 1 січня з 5000 грн до 6000 грн, а з 1 липня - до 6500 грн.

Після підвищення мінімальної зарплати посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти (17 тарифний розряд) з січня 2021 року збільшиться до 8 010 грн, з липня 2021 року - до 8 679 грн.

За даними МОН, у закладах професійної та фахової передвищої освіти викладачі вищої категорії в січні 2020 року мали однаковий посадовий оклад у розмірі 5 087 грн, у вересні цього року - 5 385 грн. Посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти в січні поточного року становив 6 306 грн, у вересні цього року - 6 675 грн.

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