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    Як зміняться зарплати викладачів у 2021 році: проєкт бюджету

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    <span>У цілому впродовж 2021 року за проєктом бюджету зарплати працівників освітньої галузі будуть збільшені майже на 30%</span> - Як зміняться зарплати викладачів у 2021 році: проєкт бюджету
    У цілому впродовж 2021 року за проєктом бюджету зарплати працівників освітньої галузі будуть збільшені майже на 30%

    У липні оклад викладачів зросте до 7000 гривень

    Посадовий оклад викладачів вищої категорії професійної та фахової передвищої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 6 461 грн. З 1 липня він зросте до 7 001 грн.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

    Як зазначили в пресслужбі, посадові оклади залежать від розміру мінімальної зарплати. Згідно з проєктом державного бюджету на 2020 рік, мінімальна зарплата зросте з 1 січня з 5000 грн до 6000 грн, а з 1 липня - до 6500 грн.

    Після підвищення мінімальної зарплати посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти (17 тарифний розряд) з січня 2021 року збільшиться до 8 010 грн, з липня 2021 року - до 8 679 грн.

    За даними МОН, у закладах професійної та фахової передвищої освіти викладачі вищої категорії в січні 2020 року мали однаковий посадовий оклад у розмірі 5 087 грн, у вересні цього року - 5 385 грн. Посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти в січні поточного року становив 6 306 грн, у вересні цього року - 6 675 грн.

    Раніше  інтерв’ю «Главкому» найкращий вчитель року Василь Дяків розказав, скільки треба платити молодим педагогам.

    До слова, ексміністр економіки порадив молодим українцям не розраховувати на державну пенсію.

     Читайте також: Кому пропонують зарплати по 70 тисяч: огляд вакансій в Україні

     

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