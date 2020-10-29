У Євросоюзі встановлять рамки мінімальної зарплати



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За підрахунками фахівців, майже 10% найманих працівників в ЄС живуть в бідності

В останні десятиліття зарплати в ЄС росли, в результаті чого мінімальна значно відстала

Європейська комісія запропонувала директиву ЄС, яка гарантує працівникам підприємств і установ країн союзу мінімальну зарплату, що дозволяє вести гідний спосіб життя.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Відповідну директиву зобов'язані виконувати всі національні уряди. Кожна держава повинна тепер надавати докладні відомості про свій ВВП, вартість життя, ціни на житло, а потім, на основі цих даних, встановлюватимуть мінімальну ставку заробітної плати.

«Працівники повинні реалізувати право на адекватну мінімальну зарплату і на гідний рівень життя. Сьогодні ми пропонуємо рамки для мінімальної заробітної плати при повній повазі національних традицій і свобод соціальних партнерів», – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, це створить основу для справедливого, всеосяжного і стійкого відновлення після кризи пандемії Covid-19.

«Криза особливо боляче вдарила по секторах з великою часткою низькооплачуваних працівників, таких як клінінгові послуги, роздрібна торгівля, охорона здоров'я і довгостроковий догляд, а також догляд в інтернатах», – підкреслила Урсула фон дер Ляйен.

За підрахунками фахівців, майже 10% найманих працівників в ЄС живуть в бідності.

Комісар ЄС з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт зазначив, що в останні десятиліття зарплати в ЄС росли, в результаті чого мінімальна значно відстала.

«Мінімальна зарплата є в усіх країнах-членах ЄС. У 21 країні вона встановлена законом, а в 6 державах (Данії, Італії, Кіпрі, Австрії, Фінляндії і Швеції) її розмір забезпечується виключно колективними договорами», – розповів Шміт.

Виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який курирує економічний блок, вважає, що соціальні партнери повинні відігравати вирішальну роль у встановленні зарплати на національному та місцевому рівнях.

«Ми підтримуємо їх свободу самостійно вести переговори про зарплату, а там, де це неможливо, задаємо напрямні рамки державам-членам для встановлення мінімальної зарплати», – пояснив він.

Директива не зобов'язує держави законодавчо закріплювати мінімальну зарплату, а також не встановлює загальний для союзу мінімальний рівень оплати праці.

До слова, Кабмін України скасував «карантинні» обмеження зарплат для керівників держпідприємств.

Нагадаємо, у серпні Конституційний суд визнав неконституційними встановлені урядовою постановою №392 так звані карантинні обмеження, а також обмеження заробітних плат до 47 тисяч гривень.

Проте уряд залишив обмеження зарплат у 47 тис. грн для керівників, членів наглядових рад суб’єктів господарювання держсектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об’єктами державної власності.

16 вересня Кабмін скасував обмеження зарплат членам правління та наглядових рад державних «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Укрексімбанку».

Як повідомлялося, Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні.