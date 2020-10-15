Кому пропонують зарплати по 70 тисяч: огляд вакансій в Україні



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Фахівцям IT у Львові пропонують 70 тисяч гривень

У Києві середня заробітна плата становить 15 тисяч гривень

У вересні найвищу заробітну плату роботодавці готові були платити фахівцям ІТ - від 70 тис. грн. Водіям готові платити від 55 тис. грн.

Про це свідчать результати статистичного дослідження ринку праці у вересні 2020 року від аналітиків robota.ua.

Фахівці вивчали ситуацію в Сумах, Львові, Києві та Дніпрі.

У Сумах в середньому пропонують зарплату 8 020 грн.

Серед професій з найвищою оплатою праці: далекобійник, водій-міжнародник, водій категорії «СЕ». Їм пропонують в середньому 55 тис. грн за місяць роботи.

У Львові середня заробітна плата становить 10 - 12 тис. грн.

Тут найбільше готові платити фахівцям IT. Middle Java Developer може отримати 70 тис. грн. Також високу зарплату пропонують водіям (вахта) - у середньому 65 тис. грн.

У Києві середня заробітна плата становить 15 тис. грн.

Професії з найвищою середньою зарплатою тут:

- Senior Java Developer – 9 вакансій з медіаною 120 тис. грн;

- Front-end розробник віддалено – 4 вакансії з медіаною 112 тис. грн;

- Senior Phyton developer – 3 вакансії з медіаною 106,4 тис. грн.

У Дніпрі середня заробітна плата - 12 тис. грн.

Тут роботодавці пропонують найвищі зарплати таким кандидатам:

- Агент з лізингу – 5 вакансій з медіаною 55 тис. грн;

- Інвестиційний аналітик – 3 вакансії з медіаною 40 тис. грн;

- Інвестиційний менеджер – 3 вакансії з медіаною 40 тис. грн.

Між іншим, Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні. Як наголошується в прогнозі, макрофіскальні ризики для України пов'язані з істотними потребами у фінансуванні, при цьому потреби у виплаті держборгу оцінюються в розмірі понад 7% від ВВП у 2021 і 2022 роках.

Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Одними із ключових пріоритетів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік є доступна медицина і протидія пандемії коронавірусу.

Також нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.

Верховна Рада 25 серпня ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 000 гривень вже з 1 вересня.

Разом з тим в Україні суттєво зросли борги із зарплат. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.



