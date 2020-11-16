Карантинні рейди в Києві: виставку котів закрили примусово (фото)

На організаторів виставки складено адміністративні протоколи

У неділю, 15 листопада, виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро «Лівобережна» в Києві довелось зачиняти примусово. Такі заходи проводити заборонено, але організатори не скасували виставку. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Матеріали на організаторів передали до правоохоронних органів за ст. 325 УК України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами під час карантину вихідного дня.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в Києві працювали 20 мобільних груп з контролю виконання карантинних обмежень. У складі мобільних груп представники Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, районних у Києві державних адміністрацій, поліції Києва та Муніципальної охорони.

За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) за недотримання карантинних обмежень.

Як відомо, в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.